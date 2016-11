Kantpea küsib pojalt:

"Poiss, ega sa mu tukki pole näinud?"

"Ma vahetasin selle koolis kella vastu!"

"No tere hommikust! Tema vahetab! Aga tulevad näituseks bandiidid! Ütlevad, et issi on pede ja emme lits! Mis sa neile vastad? Et kell on pool kaks vä?"