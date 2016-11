Millised poliittuuled puhuksid Toompeal, kui Jüri Ratasest oleks aprillis saanud Eesti olümpiakomitee esimees, ei oska ilmselt keegi öelda. Poliitikasse jäi ta aga just sellepärast, et kaotas EOKi presidendi valimistel viimases voorus ühe häälega ärimees Urmas Sõõrumaale.

Kui Jüri Ratas oleks aprillis olnud veidike edukam, taandunuks ta poliitikast, nagu oli spordiüldsusele lubanud. Urmas Sõõrumaa ja tema toetajate tõttu olemegi nüüd olukorras, et EOKi presidendi Jüri Ratase asemel terendab meile hoopis peaminister Jüri Ratas.

Vähem kui nädal tagasi pidi ta end mõttekaaslaste abiga kehtestama Keskerakonna erakorralisel kongressil. Jüri Ratasel õnnestus seal savisaarlased veenvalt üle mängida ja tema häältesaak konkurent Yana Toomi ees oli mäekõrgune.

Mõni päev hiljem laguneb nagu imevitsa väel senine valitsuskoalitsioon ja Jüri Ratase rada riigikogust Stenbocki majja on lumisele ilmale vaatamata kenasti puhtaks lükatud. Või kas ikka on? Senine reformierakondlasest peaminister Taavi Rõivas ütles eile pärast kamraadidega nõupidamist, et ei kavatse tagasi astuda ja vabatahtlikult võimu loovutada.