Keskerakonna juhtimisest kõrvale jäänud Edgar Savisaare tervis läks pärast kongressi Hundisilma talvises üksinduses käest ära? "Ma ei usu, et teil täna oleks võimalik Savisaarega rääkida," ütles Hundisilma töötaja eile. "Ta on täna olnud lapiti puhates. Tervis on tal jah…" ütles mees murelikult.

Hundisilma väravasse ei viinud eile ükski autojälg, õues olid keskpäeval teed küll lahti lükatud, aga esiti ei ühtegi inimest liikumas. Särasilmsed koerad hoidsid talu rahu.

Õhtuleht oli Hundisilmale sõitnud, et küsida, mida Keskerakonna endine esimees arvab erakonna ootamatult kiiresti avanenud võimalusest nüüd peaministriparteiks saada.

Kuid ka majauksele tulnud naine raputas intervjuusoovi peale vaid pead ja kadus kiiresti tuppa tagasi.

Keskerakonna avalike suhete juht Taavi Pukk ei osanud Edgar Savisaare tervislikku seisundit kohe kommenteerida, lubas asja uurida, kuid ka tundide pärast jäi tema telefon vaid kutsuma.