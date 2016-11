Kuigi Iff ütles alles tänavu, et ei läheks mingil juhul Eurovisionile, muutis ta meelt.

"Esimesed emotsioonid on väga head. Meie töö on ju selline, et kui midagi õnnestub, siis see teeb loomulikult rõõmu!" kommenteerib Ivo Linna, kes pääses looga "Suur loterii" konkursi "Eesti laul 2017" poolfinaali.

Ivo Linna pääses "Eesti laulu" poolfinaali. (Teet Malsroos)

Ivo Linna sõnul tundub, et selle looga läks kõik õiget rada mööda ja eriti hea meel on tal selle üle, et loo autorite Rainer Michelsoni ja Urmas Jaarmani töö sai tunnustatud ning et nad just talle selle laulda andsid. Michelsoni ja Jaarmaniga ristus Ivo tee juba aastaid tagasi.

"Salvestasime seitse-kaheksa aastat tagasi ansambliga Supernova ka plaadi." Ta ütleb, et loo mõistmiseks tuleb seda ise kuulata. "Rainer ja Urmas ütlesid, et mõtlesid loo teksti ja viisi kirjutades minu peale. Seal on vihjeid minu vanadele lugudele, minu hoiakutele ja sellest loost kõlab vastu armas nostalgia."