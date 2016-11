Valitsuskriisi osalised Taavi Rõivas, Margus Tsahkna ja Jevgeni Ossinovski on kõik noored mehed. Lihtsustasime 1,3 miljonit inimest puudutava riigitasandi konflikti tavalise poiste tüli tasandile ja palusime suhtespetsialistil hinnata, kuidas võiks ja peaks sellisest kraaklemisest jagu saama.

Sotsiaalkaitseminister ja IRLi esimees Margus Tsahkna (39) pidas veidi üle nädala tagasi erakonna volikogus peetud kõnes Reformierakonda seisaku mootoriks. Juba augustis oli ta rahulolematu Reformierakonna peenhäälestuspoliitikaga.

SDE esimees ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (30) teatas eile peaministrile ja Reformierakonna esimehele Taavi Rõivasele (37) SMSiga koostöö lõppemisest. Tsahkna ütles, et on kahju, et Reformierakond ei suuda reaalsusega väärikalt leppida ja hoiab viimase hetkeni võimust kinni.

Rõivas teatas seepeale, et ei kavatse lahkuda võitluseta ja hääletut alistumist ehk peaministriameti mahapanekut ei tule.