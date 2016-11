Eile hommikul pärast Reformierakonna juhatuse ja riigikogu fraktsiooni koosolekut ajakirjanike ette astunud peaminister Taavi Rõivas teatas kindlameelselt, et tema võitluseta ei alistu. Kehakeele eksperdi sõnul oli aga Rõivas sisimas ebakindel.

EI USU? Kehakeele eksperdi sõnul viitab silmside otsimine ja ise oma jutu peale pidev noogutamine sellele, et inimene ei usu sellesse, mida ta räägib. (Alar Truu)

"Hääletut alistumist ei tule," teatas Rõivas riigikogus ukse taga oodanud ajakirjanikele. "Me võitleme parema Eesti eest, alati. Parempoolsele Eestile oleme rajanud meie laste tuleviku ja selle eest seisame ka edaspidi. Ajaloo huvides peab Eesti rahval selge olema, kes mida esindab.

Soovin vaadata riigikogu liikmetele silma sel hetkel, kui nad hääletavad vasakpöörde poolt. On selge, et see koalitsioon on läbi. Eile teatasid IRL ja SDE, et nad ei soovi Reformierakonnaga valitsuses jätkata. Nii meile kui ka Eesti inimestele on juba pikka aega valetatud, kõik avalikkusele nimetatud põhjused on olnud otsitud."

Rõivas lisas, et on valmis debatiks riigikogus nendega, kes arvavad, et valitsus teeb midagi valesti. Pärast seda lahkus Rõivas ajakirjanike eest järsult, lisakommentaare andmata.