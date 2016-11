Triloogia peategelane on elukunstnikuande ja lahtise peaga õnnistatud noormees Adrian Aus, kes saab kavala nõksu abil üleöö tõeliselt rikkaks. Ebaõnnestunud miljarditehingu tõttu satub ta aga seadusesilma pihtide vahele ning romaanisarja kolmanda osa alguseks on Adrian rahvusvaheliselt tagaotsitav mees. Seiklused kannavad teda Venemaale, Taisse ja Hispaaniasse, kuid lõppvaatus leiab aset peategelase kodulinnas Tallinnas.

Ilmunud on Allan Keiani rahatriloogia viimane romaan "Kuidas rikkalt surra?", mis on järg kõmulistele romaanidele "Kuidas rikkaks saada?" (2012) ja "Kuidas rikkaks jääda?" (2013). Kui esimese osa kaant kaunistasid missid Diana Arno ja Madli Vilsar ning teise osa naispeategelast kehastas kaanel lauljatar Liis Lemsalu, siis seekordse kaanekaunitari nägu varjab mask.

Ka oma romaanide kaanele on Allan Keian valinud tuntud nägusid. Juba rahatriloogiale eelnenud romaani "Puhtsüdamlik ülestunnistus" (2011) kaanepildilt vaatab vastu endine Nexuse lauljatar Janne Saar.

Seekordsel esikaanel ilutseb neiu, kes katab oma nägu ballimaskiga. Keiani sõnul on tegu tuntud Eesti kaunitariga, kelle isik peabki saladuseks jääma. "Kindlasti paljud aimavad, kes ta võib olla, aga las see jääb lahtiseks. Raamatuski on tema karakter üks suur saladus - kaanemodell kehastab aastate eest 17aastasena kadunud tüdrukut, kes värvati hiidpetuskeemi variisikuks, aga ta pööras tehingu enda kasuks ja põgenes Eestist," selgitab kirjanik.