Briti kuningakoda kinnitas ametlikult, et 32aastasel prints Harryl on tõepoolest armusuhe Ameerika näitlejanna Meghan Markle’iga (35). Prints on aga maruvihane ja nõuab, et tema pruut rahule jäetaks – salaromaani paljastudes sai kaunist brünetist seksistliku ja rassistliku sõimu märklaud.

Kuuldused prints Charlesi noorema poja ja USA telesarjast "Suits" tuntud näitlejanna salajasest armuloost vallandusid 30. oktoobril. Reeturlikuks said ühesugused sõbrakäevõrud, mida Harry ja Meghan on kuude kaupa kandnud.

Sel teisipäeval kinnitas prints Harry Kensingtoni lossi pressiesindaja kaudu, et tema ja imekaunis brünett on tõepoolest juba mitu kuud lähedastes suhetes olnud. Kuid Harry pulbitseb vihast, et Meghanist on saanud sõimu ja jälitamise objekt.

«SEE POLE MÄNG!» Prints Harry palub, et ajakirjandus tema sõbratari Meghan Markle’i privaatsust austaks. (AFP / Scanpix)

Printsi sõnul on ajakirjandus ja sotsiaalmeedia paari viimase nädalaga üle piiri läinud – Meghanist on avaldatud esiküljeartikleid, sotsiaalmeedias on tehtud inetuid kommentaare tema afroameerika päritolu kohta.