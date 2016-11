Riigikogu liige ja Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid on mees, kellest viimase aastaga on saanud Savisaare ja tema vastaste võitluse kõrval üks Keskerakonna keskseid intriige. Tema on mees, kellele pole olnud probleemiks võtta amet erakonna endiselt peasekretärilt Priit Toobalilt ega tõmmata oma erakonna sees ja sellest väljas käima arutelu rahaasjade üle, kus mängus garantiikirjad ja sajad tuhanded eurod. Karilaid tegeleb karmide teemadega - räägib korruptsioonist praamihankes ja juhib tähelepanu riigi kaitsevõime murekohtadele. Kuid mis mees selle karmi fassaadi taga end tegelikult peidab?

Georgi ema ja Karilaiu kauane elukaaslane Maarja-Liis Arujärv tunnistab aga ausalt, et Jaanus on kutseline poliitik.

“Ta on poliitiline loom, ta võiks poliitikat teha 24 tundi ööpäevas. Selleks, et ta seda ei teeks, tuleks ta ilmselt viia asustamata saarele,” räägib Maarja-Liis Arujärv.

Karilaid on Keskerakonda kuulunud pea sama kaua, kui koos elanud oma elukaaslasega ehk juba pea kaks kümnendit. Ta liitus Keskerakonnaga 1997. aastal, ettepaneku selleks tegi toonasele Tallinna Ülikooli esimese kursuse tudengile õppejõud ja lähiajaloo dotsent Ants Ruusmann.

“Edgar Savisaare isik oli võimas ja karismaatiline, mis paelus, ma arvan, paljusid noori,” räägib Karilaid.

Karilaid on oma poliitilises karjääris olnud mitmes ametis - üheks olulisemaks kohaks tema jaoks on olnud Haapsalu linnavolikogu esimehe amet, mida ta pidas aastatel 2006-2015. 27.04 2015 sai ta Riigikogu XIII kosseisu asendusliikmeks, kuna Kalev Kallo astus tagasi. Kuid on üllatav, et sedavõrd kaua erakonna liikmeks olnud ja erinevaid erakondlikke ameteid pidanud Karilaid on erakonna tippu jõudnud alles üsna hiljuti.



“Jaanus on teinud väga kiiret karjääri,” räägib Keskerakonna juhatuse liige Enn Eesmaa ja Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf aitab selle koha lahti mõtestada.



“Savisaare lootus oli, et kui ta valis ta aseesimeheks peale kongressi, et ta nagu on tubli ja aktiivne, mis ta ka kahtlemata on. Noor mees, sõnakas,” räägib Klandorf.



“Selles mõttes, et kui puhtalt formaalselt võtta, siis ta valis ilmselt õigesti. Sellepärast, et ta nägi, et küllaltki paljud noorpoliitikud, Enn Eesmaa võib olla välja arvatud, olid ühes leeris. Ja seal olid nii paljud inimesed, et tõenäoliselt võis Jaanusele jääda mulje, et tal ei ole seal enam väga palju ruumi. Selles teises leeris oli jälle natukene rohkem ruumi ja ma arvan, et ta selles mõttes tegi õigesti, kui me jällegi räägime formaalselt,” räägib Eesmaa.

Aga siis nägi Savisaar Karilaidu Kapo peadirektori asetäitja Eerik Heldnaga vestlemas ja Karilaiu sõnal läks see Savisaarele väga hinge.

“Sealt nagu ilmselt sellest hetkest veel mõned märgid on, mida Savisaar ei aktsepteeri Karilaiu näol, et ilmselt ta seostab teda kuidagi kaitsepolitseiga millegipärast,” sõnab Klandorf.

“Sellest tekkis mingi legend, et ma teen kaastööd Heldnaga,” sõnab Karilaid.

Legendile lisas vürtsi see, et ühel hetkel tõi Jaanus Karilaid päevavalgele sensatsioonilise kirjavahetuse Keskerakonna toonase peasekretäri Priit Toobali ja alaealise poisi vahel.



“Noh siin võib ju teha konstruktsioone igasuguseid, eksole. Kuidas talle sattusid Toobali asjad siis tema kätte, kust kohast need tulid. Kas tõi mõni erakonnakaaslane, valvas, kes jälgib mingisuguseid facebook’i või ma ei teagi, kuidas neid nimetatakse, twittereid või midagi jälgib kogu aeg hommikust õhtuni ja siis leidis selle kirjavahetuse mingisuguse või oli seal midagi rohkemat. Kui rohkem on, siis võib hakata arvama, et see rohkemat tuli kaitsepolitseist,” räägib Klandorf.

“Üks grupp poliitikas on rääkinud ka sellest, et Karilaid teeb kaitsepolitseiga kaastööd, saab sealt materjale, et siis erakonda nõrgestada. See on üks pahatahtlik spin,” põrutab Karilaid.

“Igasuguseid asju võib elus ette tulla, ega me Karilaiu hingeelu väga ei tea ju. Kui keegi laseb ennast politseil või kaitsepolitseil ära värvata, siis ta ise vaadaku endale peeglisse kõigepealt, millega teda ära värvatakse, eks ole. Alati on põhjus, ei ole nii, et ma tulen teie juurde ja ütlen- Marii Karell, te olete nüüd minu agent,” räägib Kalle Klandorf.

Tundub, et olles kaotanud Savisaare usalduse, on Karilaid püüdnud olla meele järele Repsi, Simsoni ja Ratase leerile.

“Ta on ka selline inimene, ta on muutuste võimeline, ta ei ole veel kivinenud, vanakooli poliitik. Kui juhtub see, et väga kindlalt võidab üks leer, ma usun, et ta leiab ka nendega aja jooksul ühise keele, kuigi esialgu kahtlemata on skepsist, see on selge,” räägib Enn Eesmaa.

“Tema on see, kuidas see oli, omadele võõras ja võõrastele oma. Tähendab, ta ei ole kuskilt poolt nagu väga aktsepteeritud,” sõnab Klandorf.

Just Karilaid oli ka see, kelle kaudu tulid avalikuks Keskerakonna pikaajalise kampaaniameistri Paavo Pettai ja endise peasekretäri Priit Toobali vaheline garantiikiri. Miks kõik dokumendid just Karilaiu kätte jõuavad, on küsimus, mis vaevab paljusid keskerakondlasi.

“Niimoodi on juhtunud, ju ma siis olen aktiivne ja ju siis tuleb minu kätte informatsiooni ja minu ülesanne erakonna juhatuse liikmena on teha erakonnale head ja et erakonna tulevik oleks positiivne. Nii garantiikirjad kui peasekretäri väljavahetamine oli erakonna huvides ja ma lähtusin ainult sellest ja ma tegin endast parima, et ta võimalikult vähe erakonda kahjustaks. Garantiikirju lekitanud ajakirjandusse mina ei ole, mina olen neid kommenteerinud,” räägib Jaanus Karilaid.

Karilaiu garantiikirja teemaliste arvamusavalduste peale ajakirjanduses kutsus Edgar Savisaar mehe Hundisilmale aru andma.

“Rääkisime usaldusest, kuhu usaldus kadus, kuidas ta omal ajal tekkis ja miks teda tänaseks nii väheks on jäänud,” meenutab Karilaid.

Sihiks majandus- ja kommunikatsiooniministri kohta

“Minu jaoks oleks suurim võit, kui me saaksime hea koalitsioonilepingu, minu ministrikoht oleks tegelikult kümnendajärguline. Aga kui ma vaatan enda profiili, millega ma tegelenud olen - parvlaeva hanke saaga uurimine ja ka siis kogu infrastruktuuri puudulikkuse diagnoosimine ja lahenduste leidmine, siis ma arvan, et mulle pakuks huvi majandus- ja kommunikatsiooniministri portfell.

Keskerakonna madalseisust välja toomiseks loodab Karilaid kasutusele võtta selle eduloo, mis tal Haapsalu linnavolikogu esimehena on.

“Poliitiku kunst on siis see, et alguses me kritiseerime ja kui me näeme, et asjad paremaks ei lähe, siis tuleb ise võimule saada. Nii et ma ikka otsin sellele mõttele liitlasi, et me tuleks sellest vanast poliitilisest mustrist välja, et Keskerakond on üks ohver, keda hoitakse või deemon, keda hoitakse kuskil opositsioonis ja ta ei suudagi sinna Stenbocki majja saada. Ma arvan, et me saame, ma võtan selle Haapsalu edu kogemuse ja me suudame sealt läbi murda ja vabaneda nendest negatiivsetest stampidest, mis keskerakonna ümber on. Ma tahan, et Reformierakonna hegemoonia, mida on ka juba üle 19. aasta olnud, saaks lõpetatud. Nad on Eesti poliitikat dikteerinud liiga kaua. Nad on mänginud väga lihtsaid klahve. Me võime vigu teha aga näete - kui te meid maha võtate, tuleb Keskerakond. Ja nad on püüdnud demoniseerida Keskerakonna märki. Ja tuleb see paljastada, et see kõik on olnud poliitiline tehnoloogia. Sõltumata Keskerakonna vägevast ajaloost on tulevik veel vägevam,” räägib Karilaid poliitilistest plaanidest.

Kodus on Jaanus Karilaid aga hoopis teistsugune mees. Tema elukaaslane Maarja-Liis Arujärv kinnitab, et kodus olles mees mängib lastega väga palju.

“Vanem tütar käib meil jalkatrennis, poisi paneme ka varsti sinna. Ühesõnaga jalkat mängitakse nii, et muru on meil auklik juba ja kõik muud matkad-mängud-seiklusrajad on tavalised,” räägib Arujärv.

“Ma ei pane enda jaoks, et töö on number üks, minu jaoks on ikkagi lapsed number üks,” kinnitab Karilaid.