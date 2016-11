Esmaspäeval hukkusid Lääne-Rootsis Dalarna lääni Tyforsi küla juures kaks Eesti elektrikut. Nad said elektriliinilt 30 000voldise löögi. Rootsi elektrifirma, kellele eestlased tegid alltöövõtukorras tööd, kinnitab Õhtulehele, et õnnetuse ajal poleks pidanud keegi seal tööd tegema.

Elektrifirma Ellevio pressiesindaja Jonatan Björck ütles, et neil on äärmiselt kahju, et õnnetus juhtus. "Meil pole toimunu kohta veel kõiki vastuseid. Õnnetusega tegeleb politsei ning Rootsi töökeskkonna ja Rootsi elektriohutuse komisjon.

Loodetavasti saame hiljem rohkem vastuseid sellele, miks õnnetus juhtus," nendib ta. Björcki sõnul töötasid mehed Värmlandi ja Dalarna vahelise kõrgepingeliini ehitusel. See oli õnnetuse ajal pinge all.