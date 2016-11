Luuletaja ja harrastusnäitleja Jürgen Rooste kahetseb, et läks kolleegidega teatrilavale purjuspäi.

"Laupäeval juhtus see, mida professionaalsed näitlejad endale lubada ei saa. Me lasime kõik oma painetel ja muredel võimust võtta. Noh, me tegime eesti meest ehk ravisime end ise," seletab luuletaja ja harrastusnäitleja Jürgen Rooste, miks ta laupäeval Vaba Lava etendusel "sugu: M" koos kahe kolleegiga purjuspäi rahva ette läks.

Tiina (nimi muudetud), kes jälgis skandaalset etendust tagareast, ütleb, et nii kaugelt ei saanud ta aru, et osatäitjad joobes oleksid olnud.

"See tundus lihtsalt väga halb etendus," seletab ta. Tiina kinnitusel jooksid Jürgen Rooste, Kaur Riismaa ja Ivar Sild tekstiga üksteisele mitu korda sisse ja alustasid juttu aina otsast peale. Naine tõdeb, et nii kehva teatrielamust pole tal kunagi varem olnud.