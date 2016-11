Loomulikult mängib olulist rolli see, et mille sa oma toidust eemaldad - rafineeritud terad, täisteratooted või süsivesikud üldiselt, vahendab Womens Health.

Need on asjad, mis erinevate teraviljatoodetest loobumisel ja leivakoti nurka viskamisel kogeda võid:

1. Kaotad kaalu - veekaalu

Kui vähendad süsivesikute tarbimist, siis esimese asjana märkad, et kaal langeb justkui võluväel. Kahjuks ei ole sa kaotanud rasva, vaid kõigest vett.

"Kui süsivesikuid ladustatakse kehas glükogeenina, siis iga gramm süsivesikuid ladustab kolm kuni neli korda vett oma massist," selgitab dietoloog ja treener Marie Spano. Seega - kui jätad menüüst ära süsivesikud, siis hakkab keha kasutama glükogeenivarusid, misjärel kaotad korraliku koguse vett.

2. Võid kogeda kõrvalmõjusid

Süsivesikud on aju jaoks peamine energiallikas, selgitab Spano, et esiti töötab aju jääkide toel. Kui kogu glükogeen on tarbitud, siis hakkab keha rasva lagundama. Halb hingeõhk, kuiv suu, väsimus, nõrkus, pearinglus, unetus, iiveldus ja segadus - need on kõrvalmõjud. Lõpuks keha harjub ja sa ei tunne end enam halvasti.

3. Isud hakkavad möllama

Rafineeritud süsivesikud on kurikuulsad veresuhkru mõjutamise poolest. See mõjutab ka meie isusid ja isukust.

Kui tarbid aga täisteratooteid, siis see hoiab su veresuhkru taset ning ennetab isusid.

4. Risk südamehaiguste ja diabeedi suhtes võib tõusta või langeda

5. Su energiatase langeb

6. Sa ei käi korrapäraselt hädal number kaks

7. Sa muutud tujukaks