See saade on 23. aasta jooksul olnud nii ETV, Kanal 2 kui ka Tallinna TV eetris. Saate kontspetsioon on ju iseenesest lihtne - saates peab üks inimene kolme vastassoost kandidaadi hulgast välja valima ühe, kellega ta oleks nõus reisile minema. Kuid saates eraldas mängijaid sein, seega pidi saatekangelane oma kaasa välja valima vaid küsimustele antud vastuste põhjal.

“Reisile sinuga” tutvumissaade on olnud eesti teleekraanil juba 1993. aastast saadik. Kuid aastate jooksul on saates lisaks armunud paaridele olnud ka väga naljakaid ja kummalisi hetki.

Maire Aunaste ajast pärineb ka saate laste eriversioon. Saates on Birjo Rakverest, kes vanemana “bussi-Birjona” tuntuks sai, Anni Kärdlast ja Liina Paidest.

Bussi-Birjo ehk Birjo Piiroja (Ajakiri DI)

Alguses küsiti tüdrukute käest, et kuidas suvi läks ja mida põnevat korda saadeti. “Mina käisin vanaema juures ja jooksin 40 ringi ümber maja, sellepärast, et jalad peenemaks läheks” oli näiteks Liina vastuseks. Ka kaaslase suhtes, keda saatest otsitakse, olid tüdrukutel erinevad eelistused, näiteks Pirjo tahtis kaaslast, kes ei oleks väga lühike ega paks. Liina unelmate poiss oleks mustade siledate juustega, temast vanem ja pikem, lisaks heasüdamlik ja tark. “Selliseid mehi, nagu meie tahame tavaliselt ei ole, niiet unusta ära mida sa praegu rääkisid,” vastas Aunaste.

Aastal 1998 võttis saate juhtimise enda peale Vahur Kersna, 2000. aastal kolis saade üle Kanal 2te ning saatejuhiks sai Henrik Normann.

Kersna ajal käis saates nii noori kui vanemaid. Näiteks vastas üks saates käinud vanahärra küsimusele, millise oma kehaosa üle oled kõige uhkem: “Rippuvate osade, kätega teen tööd ja kolmandaga ajan vagu lahti!”.

Neidude aluspesu kohta küsimine polnud 1999. aastal ka enam mingisugune tabu. Üks neiu vastas küsimuse peale, et millist aluspesu too siis kannab: "Minu aluspüksid on kollased ja seal on karupoeg Puhhi pildid peal".

Aastatel 2014-2015 oli tutvumismäng eetris Tallinna TV kanalil ning saatejuhiks oli otsekoheste küsimustega Anu Saagim. Kuigi enamus pärle jääb pigem varasematesse aastatesse, leidus ka saate tänapäevasemas versioonis sama palju naljapärle, millest ülevaadet anda oleks keeruline. Kõik saate osad on Youtube keskkonnas olemas.