“Väga suur rõõm ja hea meel on, et töö on viljakas olnud,” ütleb lauljatar Lenna Kuurmaa, kes on varasemalt kahel korral Eesti Laulul teiseks jäänud. Nüüd on naine võistluses tagasi ja ütleb, et tal tekkis lihtsalt võimalus teha koostööd laulukirjutajatega, kes ise selle idee osaleda välja pakkusid.

Lugu “Slingshot” on kirjutatud kahasse sakslaste Nicolas Rebschheri ja Michelle Leonardiga ning tehtud spetsiaalselt Eesti Lauluks. “Olen Michellega Vanilla Ninja aegadel koostööd teinud. Kirjutasime Vanilla Ninja viimasele albumile koos päris palju lugusid. Tema on laulukirjutajana olnud ka minu nii-öelda õpetaja ning andnud mulle väga palju inspiratsiooni ja jõudu,” seletab lauljatar.

“Mul oli väga hea meel, kui ta tegi ettepaneku üheskoos Eesti Lauluks lugu kirjutada.” Just seetõttu, et koostöö on rahvusvaheline, laulab Lenna ka inglise keeles. “See on teistsugune ja värske lähenemine, mida ei saa võrrelda ansambli Lenna tegemistega,” ütleb ta.