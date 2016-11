“Esimesed emotsioonid on väga head. Meie töö on ju selline, et kui midagi õnnestub, siis see teeb loomulikult rõõmu!” kommenteerib Ivo Linna, kes pääses looga “Suur loterii” Eesti Laul 2017 poolfinaali.

Ivo Linna sõnul tundub, et selle looga läks kõik mööda õiget rada ja eriti on mehel hea meel selle üle, et loo autorite Rainer Michelsoni ja Urmas Jaarmani töö sai tunnustatud ning et mehed just talle selle laulda andsid. Raineri ja Urmasega ristus Ivo tee juba aastaid tagasi. “Oleme 7-8 aastat tagasi ansambliga Supernova ka plaadi salvestanud.” Et saada aru, millest lugu räägib, tuleb Ivo sõnul seda ise kuulata. “Rainer ja Urmas ütlesid, et mõtlesid loo teksti ja viisi kirjutades minu peale. Seal on vihjeid minu vanadele lugudele, minu hoiakutele ja sellest loost kõlab vastu armas nostalgia.”

Ivo jaoks pole tegu esimese looga, mis spetsiaalselt talle kirjutatud. “Mitmed, paraku meie hulgast lahkunud, heliloojad – äsja pilve taha taevaorkestrisse läinud Valter Ojakäär või Kustas Kikerpuu – on helistanud ja öelnud, et neil on mulle üks lugu,” selgitab Ivo. “Ja neid laule on ju palju, mille heliloojad on kirjutanud kindlale artistile mõeldes. Heliloojad ju tajuvad, kes võiks nende loomingut esitada.”

Kui Õhtuleht tänavu Eesti Laulu finaalis Ivo Linnalt uuris, kas ta läheks uuesti Eurovisionile, vastas mees, et ta peaks ennast tõsiselt peeglist vaatama. “Ma ei arva, et läheksin, isegi kui pakutaks.” Popmuusika olla Ivo arvates nimelt noorte pärusmaa. “Ma olen kaua laval olnud, aga see on teine värk ja ei maksa seal. Sa pead olema noor ja silmad peavad põlema peas.” Samuti on Euroopa suurim lauluvõistlus Ivo sõnul praegu rohkem show. “Praegu on seal vaja noorust ja mina ei hakka sinna küll trügima, tere hommikust,” muigas legend.

Ivo sõnab, et arvab praegu täpselt sama. “See ongi noorte inimeste pärusmaa. Ma laiutasin lihtsalt käsi, kui Rainer ütles, et anname selle loo Eesti Laulule ka.” Ivo tõdeb, et oleks võinud muidugi öelda, et mehed, ärge jamage, kuid Eesti Laul on siiski kodumaise originaalmuusika suurim pidupäev. “Kui see laul kõlab vähemalt poolfinaalis, ja mine tea, ehk pääseb finaaligi, on see ühe laulu saatusele hea. Ma loodan, et ka rahvas võtab selle omaks.”