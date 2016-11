"Seitsmesed uudised" olid eile tunnistajaks ajaloolisele hetkele kui IRL erakonna esimees Margus Tsahkna helistas peaminister Taavi Rõivasele, teatamaks, et valitsusjuht peaks vabatahtlikult tagasi astuma.

Selleks ajaks oli halbade uudistega sõnumi Taavi Rõivasele saatnud SDE juht Jevgeni Ossinovski ning nüüd oli aeg IRL juhi Margus Tsahkna käes.

“Ei ole mitte midagi isiklikku, see on poliitiline loogika. Umbusk on nii suur…," ütles Tsahkna Rõivasele.

Vaata lähemalt videost!