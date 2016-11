Prints Harry tüdruksõber Kanadast pärit näitlejatar Maghan Markle on sattunud Inglismaal rassistliku viha ohvriks, milletõttu tegi prints ka avaliku pöördumise tüdruksõbra kaitseks.

Printsi kommunikatsioonijuhi sõnul on meedia tekitanud rassistliku viha noore printsi tüdruksõbra Maghan Markle suhtes, kelle isa on küll valgenahaline, kuid ema afroameeriklane, vahendab The Guardian.

Harry esindaja sõnul vohab meedias suuresti tüdruksõbra mustamist, rassilise alatooniga kommentaare ning samuti rünnatakse naist ägedate seksistlike alatoonidega

Prints Harry enda sõnul on ta suures mures naise ohutuse pärast ning tunneb end halvasti, et naine on peale mõne kuu kestnud suhet saanud taolise rünnaku ohvriks.