Täna õhtul juhtus Karksi-Nuias liiklusõnnetus, kus ootamatult sõiduteele astunud jalakäija jäi veoki alla ning hukkus.

Karksi-Nuias Rahumäe tänaval toimunud liiklusõnnetusest teatati häirekeskusele täna kella 16.10 paiku. Esialgsetel andmetel liikus järelhaagisega veoauto Volvo Valga-Uulu maanteel Valga suunas, kui sõidukile astus hämaral ajal ootamatult ette kõnniteel veokiga ühes suunas liikunud tumedais riideis 30-aastane mees. Veokijuhil ei õnnestunud oma sõiduvahendit enne teele astunud jalakäijat pidama saada ning toimus kokkupõrge. Kokkupõrkes veokiga sai jalakäia sedavõrd raskeid vigastusi, et hukkus sündmuskohal. Politsei selgitas, et autojuht oli kaine ning omas juhtimisõigust. Jalakäija kainuse ja muud üksikasjad selgitab edasine uurimine.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Merike Tikk ütles, et õnnetuse asjaolude selgitamiseks alustatud kriminaalasja uurimine annab vastuse millised olid teeolud ja nähtavus õnnetuspaigal, kui kiiresti liikus auto ja kuidas sattus teele jalakäija.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Heiki Rood selgitas, et õnnetuse hetkel oli juba üpris hämar ning tänavavalgustus veel ei põlenud, mis teeb pimedal ajal sõiduteel või selle läheduses liikuvate jalakäijate märkamise kordi raskemaks. „Kuna jalakäija on sellistes olukordades alati nõrgem osapool, tuleb tal ohu välistamiseks teha kõik endast olenev, et teel liikumine ja selle ületamine oleks ohutu ning et jalakäijana oleks ta pimedal ajal teistele liiklejatele nähtav“, lisas Rood.