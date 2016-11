Tänases Ringvaates vestles Marko Reikop peaministeri Taavi Rõivasega, kes kinnitas taaskord, et erakonnal on veendumus, et valitsusest ei lahkuda ilma, et öeldaks väga tugevalt välja oma seisukohad.

Rõivas lubas homsel istungil anda võimaluse kõigile, kel midagi kunagi etteheita olnud, küsimusi küsida ja neile vastata ning samuti on ta valmis pidama põhimõttelist maailmavaatelist debatti.

"Annan aru, et selle valitsuse päevad on läbi," tunnistas Rõivas, et selles koosseisus valitsus tõepoolest enam jätkata ei saa.