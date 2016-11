Hääletut alistumist ei tule. Soovin vaadata riigikogu liikmetele silma sel hetkel, kui nad hääletavad vasakpöörde poolt.

Taavi Rõivas. Delfi

Reformierakond peaks jalga puhkama.

Jevgeni Ossinovski. AK

Reformierakond on 17 aastat võimul olnud, pidevalt partnereid välja vahetades, ja neist on saanud riigipartei.

Margus Tsahkna. Delfi

Kas vasak- või parempoolne valitsus, pole Eesti oludes vahet. Küll aga rahvusvahelises vaates: vasakvalitsus, mille PM-il on Putiniga leping.

Evelyn Sepp. twitter.com/EvelynSepp

Kooseluseadus on IRLile suur probleem. Koostööleping Putini parteiga ei ole üldse. Aga muidu pärituult purjedesse, laululusti südamesse.

Kalle Palling. twitter.com/KallePalling

Vasakpoolsusega hirmutamine on selgeim märk, miks Eestil peaks olema kord veidigi tsentrist vasakule kaldu valitsus, saaks libatondist lahti.

Rainer Kattel. twitter.com/rainerkattel

On kurb, et vaatamata sellele, et riigikogus domineerivad parempoolsed erakonnad, võivad Eestit juhtima asuda vasakpoolsed, seda tänu IRLile.

Maris Lauri. Facebook

Reformierakond ja Keskerakond on ju põhimõtteliselt ühe tagumiku kaks kannikat, nemad on siia toonud need korruptiivsed süsteemid - ettevõtlusele katuse panemise, oma keskpäraste ja veel imelikumate inimeste edutamise avalikesse ametitesse jne.

Indrek Tarand, september 2015. ERR-Delfi

Keskil pole mõtet Reformierakonnaga laua taha istuda enne kremlilepingu prügikasti saatmist.

Martin Kukk. twitter.com/martinkukk

See, et Keskerakond on kümme aastat – eeskätt küll oma otsuste või nende puudumise tõttu – jätnud end opositsiooni, on olnud Eestile halb, see on minu hinnangul olnud oht Eesti julgeolekule.

Jevgeni Ossinovski. EPL

Keskerakondlased eitavad sitkelt nagu partisanid ülekuulamisel partnerlusleppe toimimist, see olevat külma saanud. Leping toimib suurepäraselt: Yana Toom transleerib Vene propaganda seisukohti nii Tallinnas kui ka Brüsselis ja tundub, et Keskerakonnas ei häiri see kedagi. Ühtne Venemaa saadab oma külvivolinikke toetama Savisaart fašistliku liberalismi vastu. Ning põhiline: kui sellel lepingul ei ole mingit, no absoluutselt mitte mingit tähendust, siis miks hoiab Keskerakond sellest kümne küünega kinni?

Mihhail Lotman. lotman.ee

"Meie poolt hääletut alistumist oodata ei maksa," ütles peaminister. Tegemist oleks justkui sõjaseisukorraga. Võimuerakond pillub huupi granaate nii partnerite kui ka avalikkuse pihta lootuses, et ehk keegi pihta või aru saab, kui head nad on. Kaevikusse varjunud maksumaksjate appikarjeid ei ole aastaid keegi kuulnud.

„Me võitleme parema Eesti eest, alati.“ Kas parem Eesti on kilekotid, ämma raha ja neli sidrunit?

Allar Jõks. Facebook

Astmeline tulumaks on üks õige mõte. Aga nad popsutavad seal niisama, ega nad seda tehtud ei saa. Pigem saab hakkama sellega Reformierakond. Astmeline tulumaks on euroopalik ja tänapäevane nähtus, sest see suurendab ühiskonna solidaarsust.

Jüri Mõis. PM

Keskerakond on lisaks Jüri Ratase erakonnale täna ikka veel ka Priit Kutserite, Yana Toomide ja Kalev Kallode erakond.

Priit Sibul. Facebook