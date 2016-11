Kui oravad ei suuda IRLi ja sotside asemel teha Keskerakonnale pakkumist, millest nood keelduda ei saa, siis saab Eestis läbi 19 aastat järjest kestnud reformipõli. Inimese eluaega võrreldes on see kui just mitte igavik, aga ühe reformivalitsuse all üles kasvanud põlvkond küll.

Kui võtame kas või Reformierakonna ministrid ja fraktsiooni liikmed, siis erakonna katkematule võimule tõustes oli näiteks Taavi Rõivas 20-, Arto Aas ja Remo Holsmer 19-, Lauri Luik 17- ja Kalle Palling vaid 14aastane. Kogu nende teadlik elu on möödunud oma erakonna võimutähe all. See on seltskond, kes üldlevinud arvamuse kohaselt pole kogu oma elu jooksul ühtki päristööd teinud. Nende amet on olnud olla poliitbroiler.

Võimupööre tähendab oravatele suurt ikaldust toiduahelas. Riigikogu liikmed jäävad küll järgmiste valimisteni paigale, kuid valimisnimekirjade koostamisel läheb juba armutuks võitluseks. Oravad jäävad ilma nii tulusatest nõukogu-kohtadest kui ka igat masti nõunikud ja poliitilised juhtmed üleöö sissetulekust. Osal neist tuleb isegi ehk tööle minna. Priske broilerielu asemele tuleb pikk ja peenike supikanapõli. Universumi direktori mentaliteedi asemele tuleb ehk mingi annus alandlikkustki.