Võimuvahetus, kui ta sellisena läbi läheb, nagu IRL ja sotsid plaanivad, kergitab põhimõttelised küsimused. Milleks see muutus ette võetakse? Ja millised põhimõttelised muutused meid ees ootavad?

Võimuvahetuse ettevõtmise eelduseks peaks olema lootus, et midagi muutuks paremaks. Praegu on üheks motiiviks kindlasti kättemaks Reformierakonnale kõigi eelnevate aastate alanduste eest, kasutades hetke, kui Reformierakond on pärast neile ebaõnnestunud presidendivalimisi nõrk. Väitele, et Reformierakond on olnud põhjendamatult ülbe, vastuvaidlejaid ilmselt väga palju ei ole.

Milliseid alternatiive suudab aga pakkuda Keskerakond? Kõigepealt on kerkinud küsimus vasakpöördest. Selle hoiatuse peamine esitaja on kukutatav Reformierakond ise. Et Keskerakond koos oravatega on europarlamendis samas fraktsioonis, siis ei saa nende paiknemisel parteipoliitilisel skaalal olla põhimõttelist erinevust. Vähemalt nime poolest on tegu keskparteiga. Meie sotsidelegi on läbi aegade ette heidetud parempoolsust ja nimetatud neid salongi- ja härrassotsideks. Järelikult ei saa tegu olla vasakpöördega, küll aga senisest võib olla sotsiaalsema valitsusega. Keskerakonnale on küll ette heidetud astmelise tulumaksu ihalemist, kuid hoopis IRLi juurutatud tagasimaksed vaesemale rahvale tähendavad sisuliselt astmelise tulumaksu kehtestamist paremerakonna soovil.

Märksa huvitavam on aga IRLi ja sotside suhtumine Keskerakonna koostöölepingusse Venemaa sõsarparteiga. Kui varem oli IRLi jaoks tegu lähenemist välistava punase joonega, siis praegu kehtiva lepingu olemasolu neid enam ei sega. Keskerakond pole koostööd Ühtse Venemaaga tühistanud, sest isegi uuenenud partei ei saa endale lubada vene valija häälte kaotamist. Kuidas suhtuvad aga Brüssel ja NATO asjaollu, et Euroopa asju ja Eesti kaitset tuleb arutada Ühtse Venemaa koostööpartneriga? Neil tuleb lihtsalt harjuda Eesti elu omapäradega nagu uuel valitsusel ka Brüsselis kes teab mis juttu ajava Yana Toomiga.

Ehk siis: vasakpööret ei tule, koostöölepe potentsiaalse pingeallikana jääb kahtlusi külvama ning valitsusevahetusest ei varisegi maailm kokku – välja arvatud osa reformierakondlaste isiklik maailm.