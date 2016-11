Õhtuleht käis täna Hundisilma talu värava taga, et uurida Edgar Savisaare käest, mida arvab tema Reformierakonna valitsuse lõpust ja Keskerakonna triumfist. Kahjuks jäi endise linnapea kommentaar saamata – Hundisilma töötaja andis mõista, et Savisaarel pole tervisega hästi.

Tema napisõnaline kommentaar aga andis mõista, et Edgar Savisaar ei saaks just tänase halva tervise tõttu meile intervjuud anda. "Ma ei usu, et teil täna oleks võimalik temaga rääkida,“ ütles siniste tööpükstega keskealine meesterahvas. Ta lisas: "Savisaar on täna olnud lapiti puhates.“ Kas tervis on tal halb? "Tervis on tal jah,“ ütles mees murelikult lõpetuseks.