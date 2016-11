Tänaste sündmuste valguses on nii Yana Toom kui ka Oudekki Loone oma Facebooki lehtedel arutlenud Keskerakonna koalitsiooni moodustamisest.

Yana Toom kirjutas oma Facebooki lehel, et ei ole soovinud koalitsiooni reformiga, vaid lihtsalt juhatuses välja öelnud, et üks partner on parem kui kaks. Koalitsioonimoodustamiseks on oluline see, mis määral Keskerakonnal õnnetusb end kehtestada.

Keskerakonna koalitsiooni moodustamisel on Facebookis sõnavõtnud ka Oudekki Loone, kelle sõnul muudaks Keskerakonna moodustatud valitus välispoliitikat ja parandaks majandussuhteid.

(Teet Malsroos)

"Ma loodan küll, et me suudame oma kaaslaseid veenda selles, et tänane doktriin "Eesti on hea ja Venemaa on paha" on lihtsalt lapsik," sõnas Loone oma avalduse.