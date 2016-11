Paar tundi tagasi lõpetas tuleva aasta Eesti Laulu eelžürii telemajas kahepäevase laulude kuulamise maratoni, mille tulemused selguvad juba varsti “Ringvaates”. Eelžürii hulgas lugusid valinud muusik Piret Järvis ütleb Õhtulehele, et lugude tase oli väga hea ja kahjuks ei mahtunud kõik poolfinaali väärilised lood 20 hulka.

“Minu jaoks oli huvitav see, et kuna tänavu olid lubatud ka välisautorid, siis oli kõlapilt varasematest aastatest pisut teistsugune. Said aru, et lood on hästi produtseeritud, läänelikud. Muidugi mitte kõik, aga väga paljud.” Muusikastiile oli Pireti sõnul, nagu ikka, erinevaid. “Domineerib ikka klassikaline popmuusika ja sinna vahele tänapäeval ka väga populaarne EDM ehk elektrooniline tantsumuusika.” Muidugi on Eesti Laul ju suuremalt jaolt just popmuusikategijate võistlus ja seetõttu oli see stiil ka enamuses. Poolfinaalidesse pääses Pireti sõnul väga kirju seltskond.

Selliseid lugusid, mis oleks katastroofiliselt halvad või žüriiliikmeid traumeerivad, Järvise sõnul polnud. “Aga nüüd ma saan väga hästi aru, miks varasematel aastatel žüriiliikmed on öelnud, et muusikud püüaksid ikka ise välja valida ühe loo, mida saata. See teeks žürii töö palju lihtsamaks kui artistid ei saadaks oma plaadilt pooli lugusid kuulata.” Piret ütleb, et 242 saadetud loo seas oli ka väga lõbusaid lugusid, kuid mitte naeruväärseid. “Mul on väga kahju mitmetest headest tegijatest, kes pidid joone alla jääma.”