"Seks hommikul vabastab oksütotsiini, mis tekitab paarides tunde, et nad armastavad teineteist ja tunnevad terve päeva jooksul sidet, " selgitab raamatu "Because It Feels Good" autor Debby Herbenick.

Teadlased väidavad, et inimesed, kes hommikul pärast ärkamist seksivad - nad on palju tervemad ja õnnelikumad, vahendab Womens Health.

1. Kingi talle seksikas äratus - mahe muusika, silitused, hellitused

2. Värskenda end - värske hingeõhk on mõnus suudlusteks, aga mõjub ergutavalt ka suuseksis

3. Naudi vaadet - väljas on valge ja õige aeg, et nautida partneri ihu

4. Kasuta loodust ära - looduse poolt on nii seatud, et mehe testosterooni tase on hommikul kõrgem - ära lase sellel võimalusel raisku minna!

5. Päästa endas loom välja - kui ärkad, siis kallista meest, kes pole veel pesema jõudnud. Tema naturaalne lõhn erutab sind enamgi veel! Rääkimata sellest, et see tõstab ka sinu libiidot!

6. Kasuta ära mugavust - poos, kus kumbki teist ei pea palju pingutama, vaid saate seksi nautida. Näiteks lusikapoos.

7. Kahekesi vee all - romantika vee all võib olla vahva, kuid ebamugav. Muretse kaks otsikut, et saaksite üksteist nautida, pesta ja mõlemad mõnusa veejoa all olla.