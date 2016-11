Näosaadet vaatas läinud pühapäeval keskmiselt 302 000 televaatajat ning kui arvata saate vaatajaks kõik, kes vaatasid seda vähemalt 5 minutit, siis elas saatele kaasa koguni 436 800 inimest.



Näosaade on nautinud kõrget populaarsust ka kõigil varasematel hooaegadel, kuid viimase saate vaatajanumber on läbi viie hooaja kõrgeim. Uuringufirma Kantar Emori andmetel vaatas viimast saadet sel pühapäeval veerand ehk 25 protsenti Eesti elanikkonnast (vanuses 4 ja enam aastat). Keskmiselt oli saatel 302 000 vaatajat ning kui arvata saate vaatajaks kõik, kes vaatasid seda vähemalt 5 minutit, siis elas saatele kaasa koguni 436 800 inimest.



"Meelelahutuskanalina on meie eesmärk pakkuda head programmi ja rõõm on tõdeda, et "Su nägu kõlab tuttavalt"on Eesti meediamaastikul unikaalne saade, mis toob nädast nädalasse telerite ette nii suure hulga inimesi," rõõmustab TV3 tegevjuht Priit Leito.



"Su nägu kõlab tuttavalt" on taas TV3 ekraanil juba eeloleval pühapäeval kell 19:30.