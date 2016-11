Õhtulehe korvpallisaate "Viies Veerandaeg" suure teema andsid eelmisel nädalal Euroliiga juhendajad, kes üksteise järel kritiseerisid oma hoolealuseid nimeliselt.

Mõne aasta eest Kaunase Žalgirise abitreenerina töötanud saatekülaline Priit Vene räägib kriitika põhjustest ja sellest, kas säärane käitumine on sobiv. (0.25) Koos Õhtulehe ajakirjanike Ville Arikese ja Jarmo Jagomägiga on vaatluse all ka muud Euroliiga põneva hooaja ning Žalgirisega seotud teemad.

Saate teises osas tuleb paari päeva taguse mängu Nižni Novgorod - BC Kalev/Cramo järellainetusena juttu mõlema klubi hetkeseisust. (22.40)Priit Vene räägib, millisena ta näeb oma poja Siim-Sanderi koduklubi hingeelu ning millised on meeskonna võimalused sel hooajal. (31.31)