2015. aasta seisuga oli Euroopa Liidus kaheksa riiki kesk-vasakpoolse valitsusega ning ELi elanikkonnast moodustas see 32,5 protsenti. Ajalehe The Guardian andmetel oli eelmisel aastal Euroopa Liidu 503miljonilisest elanikkonnast kesk-vasakpoolsete valitsuste juhtimise all kolmandik. Kesk-vasakpoolsete valitsusega on Austria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Prantsusmaa, Itaalia, Malta, Slovakkia ja Rootsi. Samas on viimastel aastatel saavutanud Euroopas valimistel edu need parteid, kes viibutavad sõrme Euroopa Liidu poliitikale nagu näiteks Prantsusmaal Marine Le Peni juhitav äärmusparempoolne Rahvuslik Rinne, mis kogus Europarlamendi valimistel 25 protsenti häältest, või siis Kreeka äärmusvasakpoolne Syriza partei, mis võitis Kreeka parlamendivalimistel pool parlamendi kohtadest.

Reformierakond näeb enda koalitsioonist välja jätmises suunda vasakpoolsusele ning sealt hoiatatakse majanduslanguse eest.

"Tänapäeva poliitika pole enam hästi vasak- või parempoolse jaotuse kaudu kirjeldatav. Keskerakond on ju Europarlamendis sellessamas liberaalses fraktsioonis kus Reformierakond,“ kommenteeris ajaloolane Jaak Valge. "Vasak-parem-jaotus oli relevantne veel, ütleme, paarkümmend aastat tagasi. Tänapäeval võiks see jaotus olla skaalal globalism versus rahvuslus. Selles osas aga valitsusvahetus mingit muudatust kaasa ei too. Võib-olla et Reformierakond vaatas ainult Brüsseli poole, Keskerakond vaatab nii Brüsseli kui Moskva poole.“ Vasakpoolsuse ja majanduslangusega hoiatamisega dramatiseerib Reformierakond üle, ütles Valge.