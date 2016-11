Tiina (nimi muudetud) rääkis Õhtulehele, et istus laupäeval Vaba Lava “sugu: M” etendust vaadates ühes tagumistest ridadest ning sealt polnud näha, et näitlejad purjus oleks. “Tagumisest reast vaadates tundus see lihtsalt väga halb etendus,” seletab Tiina ja lisab, et küllap said esiridades istujad aru, et laval ollakse purjuspäi.

“Laupäeval juhtus see, mida professionaalsed näitlejad endale lubada ei saa. Me lasime kõik oma painetel ja muredel võimust võtta. Noh, me tegime eesti meest ehk ravisime end ise,” seletab luuletaja Jürgen Rooste, miks ta laupäeval Vaba Lava “sugu: M” etendusel koos Ivar Silla ja Kaur Riismaaga purjuspäi lavale läks.

Tiina pakub, et publikust jalutas etenduse ajal minema umbes 40–50 inimest, rohkem kui pooled kannatasid näitetüki siiski lõpuni vaadata, sealhulgas Tiina. Naine märgib, et etenduse lõpu poole viskasid näitlejad laval nalja stiilis “kui te juba piletiraha olete maksnud, siis vaadake ikka lõpuni”.

Kui etendus läbi sai, kuulis Tiina paljusid saalist väljujaid imestunult arutlemas, et miks nii suur osa publikust ometi poole pealt minema jalutas. “Et huvitav, kas nad siis ei teadnud, mida nad vaatama tulevad,” meenutab Tiina. Sellest võib naise meelest järeldada, et osade pealtvaatajate arust oli tegemist täiesti normaalse etendusega.

Piletiraha pakkus Vaba Lava Tiinale tagasi ning vabandas.

Jürgen Rooste: see kõik on minu süü

“See on suur rumalus,” tõdeb Rooste purjuspäi lavaleminekust rääkides. “Aga suure rumalusega on mõnigi meist, see tähendab just mina, varemgi hiilanud. Estraadikunstnikel-näitlejatel oli vanasti tavaks sageli imelikus sätungis laval käia, aga tänu jumalale me ühiskond püüab selle hädaga tegelda.”

Luuletaja jätkab, et “sugu: M”, milles Rooste lõi kaasa nii näitleja kui lavastajana, on viimase poole aasta töö vili. “Seda kehvasti või alla lati mängida on iseenda töö peale sülitamine, rääkimata publiku solvamisest,” nendib mees.

Paraku läks ta siiski koos Riismaa ja Sillaga purjuspäi lavale. Rooste tunnistab, et ei kaalunudki vaatamata ebakainele olekule etenduse ära jätmist, kuna hindas end üle. “Kui üks juhtiv kuju on “oma raskest ja kurvast eksistentsist” teinud lavarolli, st lava-avarii, kusjuures midagi suurt ja rasket ja kurba ju otse polegi, siis lähebki kõik pekki,” seletab Rooste, et ei osanud oma pingeid maandada.

Rooste märgib, et ei jälginud ise, kui palju rahvast saalist minema läks. Luuletaja lisab, et neil läks ka ühel varasemal etendusel veidi rahvast minema. “Kunagi paari aasta eest lavastuse algversioonis, kirjandusõhtul, kui noid mõtteid proovisime esimest kord, lõi üks vanem härra risti ette, kuigi rivis olime toona kõik,” meenutab Rooste. “Praegu on mul väga kurb, et süüdistatakse meeskonda, kuigi ilmselgelt vedasin mina truppi alt.”

PAAR ETENDUST VEEL EES: kuigi laupäevane etendus ebaõnnestus, tuleb purjuspäi näidelnud meestel novembri lõpus etendusega “sugu: M” veel paar korda üles astuda

“Ega ma miskit enam lavastama kipu, kui närv vastu ei pea. Eks mu töö on kodus istuda ja kirjutada. Kurb, tahtsin paremini,” on luuletaja endas pettunud. Rooste lisab, et imetleb neid kunstnikke, kes ei võta oma paineid lavale kaasa. “Või siis vastupidi, teevad neist lõpuni, üle piiri mineva kunstiteose. Meil ei tulnud kumbki välja ja seepärast on häbi.”

Vaba Lava: tõhustame kontrolli näitlejate üle

“Seda ei olegi võimalik millegagi vabandada,” tõdeb Vaba Lava kommunikatsioonijuht Katrin Maimik, kes vahendab Vaba Lava mõtteid juhtunust. Maimik tõdeb, et ilmselt aitas juhtunule kaasa see, et Vabal Laval ei ole palgalisi näitlejaid ja kuraatoriprogrammi lavastused sünnivad projektipõhiselt ehk kõik trupid on oma tegemistes, eelkõige loomingulistes otsustes, sõltumatud ja iseseisvad. “Kuid sellega ei ole neile antud õigust publikusse hoolimatult ja halvustavalt suhtuda,” kinnitab Maimik.

Maimik seletab, et keerukamate projektide puhul on ka Vaba Lava meeskonnas etenduse juht ehk inspitsient, kes kontrollib näitlejate valmisolekut lavale minna. “sugu: M” lavastuse meeskonnas sellist inimest aga polnud. “Küll on meil lavastuse juures produtsent, kes oli enne etendust trupiga ühenduses kontrollimaks, kas kõik on korras ja siis ei tõesti tulnud välja näitlejate problemaatiline seisund. Ka meie etendust teenindavad tehnikud ei märganud seda enne etendust,” räägib Maimik ja lisab, et Vaba Lava ja trupp võtavad juhtunu eest ühiselt vastutuse.

“Eilsel kohtumisel “sugu: M” trupi ja lavastajaga arutati juhtunut väga tõsiselt ning leiti ühiselt, et selline käitumine ei ole absoluutselt tolereeritav. Näitlejad kahetsesid siiralt oma eksimust ning kinnitasid, et selline käitumine ei kordu. Samuti paluvad näitlejad vabandust saalis viibinud inimeste ees. Vaba Lava on juba ühendust võtnud etendusel viibinud inimestega ning andnud võimaluse pileti tagasimüümiseks või ringivahetamiseks,” vahendab Maimik ja palub neil, kelleni ei ole veel info jõudnud, kuid kes soovivad piletit tagastada või vahetada, võtta ühendust kahe nädala jooksul Piletilevi aadressil info@piletilevi.ee.

Laupäevase etenduse eest jääb näitlejatel tasu saamata ja rakendatakse ettenähtud trahve. “Lisaks on nad rikkunud oma maine ja sellega on nad endid ise karistanud,” tõdeb Maimik. Naine lisab, et kuna publik saab piletiraha tagasi, jääb Vabal Laval laupäevase etenduse piletitulu seega saamata.

Edaspidi plaanib Vaba Lava Maimiku sõnul teha kõik, et taolisi intsidente ära hoida. “Võtame kasutusele erinevaid meetmeid – tõhustame kontrolli näitlejate üle enne etendusi, lisame kõikidele projektidele etenduse juhi ,” loetleb Maimik.

Sama seltskond on varemgi purjuspäi esinenud?

2012. aastal Sagritsa muuseumis Karepal luuleüritusel käinud Kaili (nimi muudetud) räägib, et ka siis astusid publiku ees üles nii Rooste, Sild kui Riismaa ning viimane olevat maani täis olnud.

“Seda oli väga piinlik vaadata,” meenutab Kaili Riismaa purjutamist. Luuletaja olevat tema sõnul olnud maani täis. “Tema esinemisest asja ei saanudki, sest ta varises kuhugi räästaalusesse magama ning kui ootamatult vihmahoog tuli, tassiti ta täiesti oimetuna tuppa varjule. Ürituse päästis Rooste, kes oli küll vintis, kuid siiski adekvaatne.”

Sagritsa muuseumi juhataja Teet Veispak kinnitab aga, et temal Rooste, Silla ega Riismaaga probleeme pole olnud. Jutt, nagu oleks luuletajad aastaid tagasi Sagritsa muuseumi luuleüritusel purjuspäi üles astunud, võib Veispaki meelest olla suvaline kuulujutt.

“Nad on siin mitu korda esinemas käinud, alati on kõik väga tore olnud,” kiidab Veispak. “Tublid poisid on.”

Ivar Sild kirjutas juhtunust luuletuse

Üks purjuspäi lavale läinud poeetidest, Ivar Sild, avaldas enda Facebooki lehel juhtunu kohta korduvalt kahetsust. Luuletaja kirjutas sel teemal isegi paar luuletust.

ärkasin sõbra juures

laua all

või hoopis oli tema see kes ärkas

minu juures

või keski kolmas

ega me hetkel enam hästi erista liitaju osi

nii hoolega keevitasime meid kehandiks ihundiks

hundiks

sundi mis enesega tõi päris asja me vahel

ma saingi teada et mehi pole olemas

ja mina endiselt ei armasta lilli

ja Kauril on koerad

ja Jürgenil pisarad

teate sõbrad

ma ei mahu teile taskusse

see on nii tilluke

nagu keskmise eesti mehe

...

masendus

Autor: Ivar Sild

suurelt põrumises

ei ole mingit ülevat traagikat

ega antiiki

Antigone ei tule su laipa rohu alla peitma

suurelt põrumine on lihtsalt

kibe sapp kurgulaes

ning sa ei saa

võtta seda ne südametest enam

nad ei taha su puudutusi

suurelt põrumine on niisama väike

kui see kärbsemust aknaraamil

ja uksepiidal

isegi haisu ei ole

nojah

suurelt põrud nagu Nagasaki

või Hiroshima

sind enam ei olegi siin