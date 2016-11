Eile 41 opositsioonisaadiku allkirjaga umbusaldusavalduse saanud Taavi Rõivas sai eile õhtupoolikul veel ühe hoobi, kui IRL ja SDE soovitasid tal kohe tagasi astuda. Rõivas teatas täna, et tagasiastumist ta ei plaani. Peaminister läheb homme parlamendi ette ning soovib ka umbusaldushääletuse toimumist. Kui valitsus kukub, siis kes on võitjad ja kes kaotajad?

Oma tulevikuootustes on erakondade esindajad praegu ülimalt tagasihoidlikud. "Seda, kui palju üks või teine erakond on võitnud või kaotanud seoses valitsuse vahetusega, saab hinnata alles siis, kui on paika saanud uue valitsuse koosseis ja koalitsioonikokkuleppe sisu," hindas riigikogu EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme.

"Me usume, et Eestile on igal juhul kasulik, kui alates eelmise sajandi lõpust katkematult võimu juures olnud Reformierakond on sunnitud opositsiooni minema. Olen lootusrikas, et Eesti saab endale järgmise valitsuse näol laiapõhjalise ja uuendusmeelse valitsuse ja sinna kaasatakse ka need uued jõud, kes viimastel valimistel parlamenti tulid."

Reformierakond on olnud väikeparteidele raske partner

Ka Vabaerakonna esimees Andres Herkel tunnistas Õhtulehele, et Reformierakonna otsustamatus, õõnes deklaratiivsus ja kasujaht on neist teinud Eesti poliitikas väga raske partneri. "Arvan, et pikaaegse administratsioonipartei puhkusele saatmisest võidavad kõik ning ka parempoolsusest on neil päris vildakas arusaam."

Herkel lisas, et kui Vabaerakonna mõtted ja seisukohad lõpuks realiseeruvad, siis võib öelda, et on midagi saavutatud. "Jah, meil on palju lahendusi, mis sarnanevad sotside või IRL-i omadele ja on ka arusaamu, mis on Keskerakonna nüüd juhtivaks saanud tiivaga sarnased. Riigikogus on meil koostöö toiminud. Lühidalt, ootan asjalikkust, koostööd ja selgeid lahendusi," kinnitas ta.

Mure Eesti pärast

Isamaa ja Res Publica Liidul on võimalik saada nii tublisti toetust kui enda mainet veelgi kahjustada. Erakonna esimehel sotsiaalkaitseminister Margus Tsahknal on ilmselt kiirabiarsti ambitsioonid, kes soovib pikalt kidunud ja kehva reitinguga erakonnale kunstlikku hingamist teha. 30. oktoobril Tartus erakonna volikogul peetud kõnes ütles Tsahkna, et Eesti areng on seiskunud. Samuti käis ta välja plaani muuta IRLi nimi Isamaaks ja teha parteile täielik restart.

Reformierakonna vastu sõttaminek võib IRLi pooldajatele ehk meeldidagi. Isamaaline erakond jääb hätta püüdes oma valijale selgeks teha, miks minnakse valitsusse paljude meelest liiga Venemaa-lembese Keskerakonnaga.