Seni on avatud üheksa kirstu ning see, mille uurijad sealt avastasid, lööb pehmelt öeldes pahviks. "Surnukehad olid sassi läinud," räägib uue uurimise juht Waclaw Berczynski.

"Radar" käis erakordset juhtumit uurimas Varssavis, kus uus uurimisgrupp selgitab, miks neil on vaja kuus ja pool aastat hiljem Smolenski katastroofis hukkunute surnukehad taas hauast välja tuua.

Tänases "Radaris" meenutab president Ilves endist Poola presidenti Lech Kaczynskit, kelle surnukeha selle kuu jooksul uuesti hauast välja kaevatakse. Nimelt on Poolas taas avatud uurimine, et selgitada välja, mis Smolenski lennukatastroofis tegelikult juhtus.

"Kõik need aastad olid pered käinud surnuaial ja uskunud, et asetavad oma pereliikme hauale lilli. Kuid nüüd tuli välja, et valed isikud olid pandud valedesse kirstudesse," kirjeldab teine uue uurimisgrupi juhtfiguur Kazimierz Nowaczyk.