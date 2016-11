Kes kohe teleka ette suundub, saab näha kell 15.10 alanud filmi “Luba mind sisse” (“Let Me In”, 2010). Film räägib lumises New Mexico eeslinnas elavast 12-aastane Owenist. Poisil pole sõpru ja teised kiusavad teda, Oweni ainsaks unistuseks on jõhkratele kiusajatele kätte maksta. Elu läheb edasi ja Owen mõistab, et ta peab hakkama saama ja ootama, kuni pole enam väljaheidetu. Linna tabab mõrvalaine ja politsei otsingud ei vii kuhugi. Owen kohtab Abbyt - naabruskonda saabunud kummalist tüdrukut, kes käib öösiti jalutamas. Abbyl ja Owenil on palju ühist: mõlemad on üksikud ja otsivad hingesugulast. Owen saab teada, et tema uus tüdruksõber on teistest erinev ja temast palju tugevam. Abby on vampiir, kes reisib koos oma hooldajaga ja paneb ta vere hankimiseks tapma. Abby ei saa majja siseneda, kui teda ei kutsuta, ning ta on nõus oma uue sõbra heaks nii mõndagi tegema.

Kell 17.20 näidatakse 2009. aasta filmi “Teispoolsus: Libahuntide mäss” (“Underworld: Rise of the Lycans”), mille eellugu uurib aristokraatlike vampiiride ja nende kunagiste orjade, libahuntide, sajandeid kestnud verevaenu tagamaid. Tegevus toimub keskajal, kui noor Luciani-nimeline libahunt tõuseb esile võimuka juhina. Ta koondab libahundid mässama armutu vampiirikuninga Viktori vastu, kes on neid sajandeid orjadena pidanud ja rõhunud. Lucianiga liitub ka ta salaarmuke, kaunis vampiir Sonja, et aidata teda võitluses vampiiride armee vastu ja libahuntide vabaduse nimel.

Kell 19.10 on järg igihalja, 1994. aasta filmi “Intervjuu vampiiriga” (“Interview with the Vampire”) käes, kus mängib terve Hollywoodi staaride plejaad. Noor reporter (Christian Slater) intervjueerib meest, kes väidab, et on 200-aastane vampiir. Mees nimega Louis (Brad Pitt) jutustab oma loo, mis algab 18. sajandi New Orleansis, kui ta kohtas esimest korda karismaatilist ning dekadentlikku vampiiri Lestatit (Tom Cruise). Lestat teeb Louis’st verejanulise ning surematu olendi, kuid Louis’l ei õnnestu võtta üle Lestati enesekeskset hoiakut. Selle asemel vaevleb ta süütunde piinades oma uue olemuse pärast. Kaks vampiiri on tugevalt ja kohati ka vastumeelselt seotud läbi paljude aastate, samal ajal sidudes end ka teiste omasugustega, sealhulgas Claudiaga (Kirsten Dunst), kelle näol on tegemist küpse surematuga noore lapse kehas.

Kell 21.25 jõuab ekraanile 2014. aasta õuduskomöödia “Mida me pimeduses teeme” (“What We Do in the Shadows”), mis räägib kolme vampiiri Viago, Deaconi ja Vladislavi igapäevastest püüdlustest muutuvas maailmas hakkama saada. Maailmas, kus peab maksma üüri, ööklubides kontrollitakse nägusid, päiksevalgus tapab ja muresid jagub.

Vampiiride päeva lõpetab kell 23.10 vanameister Jim Jarmuschi film “Armastajate igavene elu” (“Only Lovers Left Alive”, 2013). Lugu hargneb lagunevas Detroitis, kus elab vampiir Adam (Tom Hiddleston), kes kogub vanu vinüüle ja vintage-kitarre ning on nagu vaikselt hääbumas. Seda tunneb teisel pool maakera Tangieris elav Eva (Tilda Swinton), Tomi kauaaegne armastatu, ning tuleb talle külla, et paar saaks teha seda, mida nad on alati teinud – nautida kvaliteetverd, kuulata vinüülidelt muusikat ja sõita Adami Jaguariga inimtühja Detroiti tänavatel. Nende armulugu on väldanud juba mitmeid sajandeid, ent nende liiderlikku idülli katkestab peatselt naise metsik ja kontrollimatu noorem õde. “Armastajate igavene elu” kandideeris 2013. aastal Cannes'i Filmifestivalil Kuldsele Palmioksale.