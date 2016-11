Lähed esimest korda elus golfikursusele ning tee viib aktiivse puhkuse mekasse – Otepääle. Ees ootab kaks päeva kaunis Eestimaa puutumata loodusega Otepää Looduspargis.

Golfirajad on rajatud loodust säästvalt kellegi kõrgema poolt kujundatud looduslikele nõlvadele, mille ilust saab osa ainult kohapeal. Golfikursus on värske tervislik vabaõhu tegevus, mille nautimine sobib igale inimesele olemata east, soost, vanusest ja kehakaalust. Golfimäng on maailmas väga levinud rahvaspordiala, mille positiivne mõju tervisele on uuringutega tõestatud. Kindlaks on tehtud, et golfimängija keskmine eluiga on viis aastat pikem.

Golfikursus Eesti ilusaimas, Otepää Looduspargis jääb eluks ajaks meelde kui superkingitus. Oskust golfi mängida saab rakendada üle maailma, kuid päris golfiväljakuid on meie enda lähilinnades: Tallinnas, Otepääl, Pärnus, Saaremaal ja Lääne-Virumaal.

Golfikursus Green Card 100 EUR (laps kuni 13 a 65 EUR, 14-18 a 80 EUR)

Golfikursus Green Card ja kuuajane piiramata mänguõigus 170 EUR

Golfikursus Green Card ja terve hooaja piiramata mänguõigus 270 EUR

Majutuse abimees Otepääl parima hinna ja kvaliteedi leidmiseks on Booking.com. Golfikeskuse partnerhotellid Otepääl on GMP Clubhotel, Pühajärve Spa, Meegaste Talu; Tartus soovitame hotelle London, Pallas või Dorpat.

Golfikursuse kirjelduse maalilises Otepää Looduspargis leiad SIIT!

Kursuste ajakava 2017:

Aprill - mai

22. - 23. aprill

29.-30. aprill

6. - 7. mai

13. - 14. mai

20. - 21. mai

27. - 28. mai

Juuni – juuli - august

3. - 4. juuni

10. - 11. juuni

17. - 18. juuni

24. - 25. juuni

1. - 2. juuli

8. - 9. juuli

15. - 16. juuli

22. - 23. juuli

29. - 30. juuli

5. - 6. august

12. - 13. august

19. - 20. august

26. -27. august

September - oktoober

2. - 3. september

9. - 10. september

16. -17. september

23. - 24. september

30.september - 1. oktoober

7. - 8. oktoober

14. -15. oktoober

Info ja registreerimine:

e-mail: caddiemaster@otepaagolf.ee

tel: +372 56200115