Päästeamet postitas Facebooki omamoodi üleskutse, mis teeb lihtsamaks päästjate töö, kuid võid olla abiks ka sinu elu päästmisel.

"Lund on viimaste päevadega maha tulnud üksjagu. Meie suurim mure seoses lumega on ligipääsuteed majade juurde – et need oleks puhtad ja läbitavad. Nii kohalikud omavalitsused kui ka inimesed ise võiksid hoolt kanda selle eest, et lumi oleks teedelt lükatud – nii jõuab abi kiiresti kohale. Ei pääste-, kiirabi- ega politseiautod ole mõeldud lumehangedes sõitmiseks."

"Tänava äärde autot parkides vaata korra, kui palju ruumi jääb teele ja kas sealt ka päästeauto läbi pääseb. Me peame jõudma KIIRESTI teie juurde, kui teil abi vaja on."