Rõivas lisas, et soovib pidada debatti nendega, kes arvavad, et valitsus teeb midagi valesti. Peaminister sõnas veel, et soovib vaadata saadikutele silma enne, kui nad plaanivad valitsuse vasakpoolsele kursile juhtida. Pärast seda lahkus Rõivas ajakirjanike eest järsult, täiendavaid kommentaare andmata.

Peaminister Taavi Rõivas astus täna hommikul ajakirjanike ette ja teatas kindlameelselt, et tema võitluseta ei alistu. Peaministri kehakeel rääkis aga talle vastu – eksperdi sõnul on Rõivas sisimas ebakindel ja vägagi teadlik, et peaministrina tal enam pikka pidu pole.

Kehakeele ekspert ja psühholoog Atali Stahlman ütles Delfis ilmunud video põhjal, et Taavi Rõivas rääkis pressile päheõpitud juttu. "On näha, et kogu see olukord tuli Rõivasele üllatusena. Tema puhul domineerivad praegu täielikult peataolek ja siiras solvumine. Peaminister ei väljunud päheõpitud teksti raamidest kordagi. Kui rääkida võõraid sõnu, milles kindel polda, siis hakataksegi ümbritsevate inimestega kontakti otsima," arutles Stahlman.

Ei uskunud räägitut isegi

Kehakeeleekspert selgitas, et Rõivas noogutas ajakirjanike rääkides pidevalt pead ja otsis erinevate inimestega silmsidet.

See aga ei ole Stahlmani hinnangul üldsegi veenev ja näitab, et ta ei usu sellesse, mida ta räägib. "Pidevalt peaga noogutades üritas ta veenda esmalt ennast ja siis teisi oma sõnade jõus ja tõepärasuses."

(Alar Truu)

Kui Rõivas oli oma päheõpitud teksti pressi ees ette kandnud, uuris ERR-i ajakirjanik temalt, miks ta ise tagasi ei astu. Ka ajakirjaniku küsimusele noppis rõivas Stahlmani sõnul vastuse just sellestsamast tekstist.

"Improvisatsiooni üldse polnud. See paar lauset, mis ta ajakirjanikule vastas, pärines täpselt sealtsamast tekstist, mis ta oli ka oma lühikeseks kõneks pähe õppinud. Absoluutselt ta sellest tekstiformaadist välja ei astunud."

See jäi ka ainukeseks küsimuseks, millele Rõivas vastas. Seejärel keeras ta selja ja kõndis mikrofonide ja kaamerate juurest lihtsalt minema.

(Alar Truu)

"Ajakirjanike küsimustele mitte vastamist ja äkitselt lahkumist võib tõlgendada kui lahinguväljalt põgenemist. See tähendab, et praegusel hetkel tal küsimustele vastuseid lihtsalt pole ja samuti puudub tal mingigi vettpidav plaan," selgitas Atali Stahlman.

"Taavi Rõivase peataolek näitab, et ta pole suutnud tekkinud olukorda adekvaatselt analüüsida ja info, mis on temani jõudnud, on teadlikult moonutatud. Sel juhul võib arvata, et seda mängu ei juhi tema. Ta teab kindlalt, et koostöö koalitsioonipartneritega on läbi, kuid ütleb, et ta võitluseta alla ei anna. Hinnates aga praegust olukorda, on tema argumendid arusaamatud," lisas kehakeeleekspert.

(Alar Truu)

Reformierakond tegutseb Rõivase seljataga

Ka faktid kinnitavad, et Rõivas ei suuda enam isegi oma koduerakonda ohjata. Kadri Simson märkis täna Õhtulehele antud intervjuus, et veel eile käisid reformierakondlased Keskerakonnale alternatiivseid pakkumisi tegemas.

Sealjuures nähvas Simson, et tema erakonna jutul ei käinud mitte Rõivas, vaid et "mõjukad Reformierakonna liikmed tunnistasid sisimas, et Rõivas ei saa ametiga hakkama."

Viie fraktsiooni esimehed kutsusid täna peaministrit üles hiljemalt homme kella 14-ks ise tagasi astuma. Vastasel korral ootab valitsusjuhti ees viie erakonna ühine umbusalduse avaldamine, mis on pretsedenditu.

Läbirääkimised uue koalitsiooni moodustamiseks algavad juba täna ja kõige tõenäolisem peaministrikandidaat on Keskerakonna vastne esimees Jüri Ratas.