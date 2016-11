Tihti võivad seksiunenäod meile hirmutava ning ebameeldivana tunduda, eriti kui näeme unes, et magame enda eks-mehega, vahendab Cosmopolitan. Unenägudeseletaja Lauri Loewenbergi sõnul on aga igal unenäol oma tähendus, mida me tegelikkuses aimatagi ei oska.

Loewenbergi sõnul on küsimuseks unenäos magamine enda eks-mehega. Siiski ei tähenda see spetsialisti sõnul tunnete kadumist praeguse elukaaslase suhtes. Tema sõnul on antud unenägu normaalne, eriti kui tegu oli meie esimese armastusega. See näitab meile kirge, elevust ning seda, et me soovime võiksime proovida enda elus midagi uut.

Näotu mehega magamine.

Tihti võivad naised mõelda, et magamine mehega unes, kellel puudub nägu, tähendab nende ellu tulevat uut meesterahvast. Tegelikult tähendab see Loewenbergi sõnul seda, et peaksime iseendas selgusele jõudma.

Sõbraga magamine.

Kui näed unes, et magad enda sõbraga, siis ei tähenda see seda, et võid seda ka päriselus teha. Eksperti sõnul tuleks sellise unenäo puhul mõelda enda sõbra peale ning tähendada endale, et mis võivad olla kolm omadust, mis sinu sõpra ümbritsevad. Loewenbergi sõnul võib olla üks kolmest omadusest see, mis võib olla sinu elus hetkel tähtsal kohal ning millele võiksid tähelepanu pöörata.

Samasoolisega magamine.

Kui tunned ehmatust, et oled maganud unes mõne samasoolisega isikuga, kelleks võis olla ka sinu sõbranna, siis soovitab ekspert mõelda lähemalt tollele inimesele. On täielikult normaalne näha unes seksimist sõbrannaga, kui tema karisma on sind viimasel ajal tugevalt puudutanud. Samas sõnab ekspert, et see võib olla ka märgiks, et oled enda sõbrannasse kiindunud.

Seks kuulsa inimesega.

Magamine kuulsa inimesega on märgiks, et võid olla isikust sissevõetud. Samas soovitab unespetsialist mõelda siinkohal kolme mõtte reeglile nagu unenäos, kus magasid parima sõbraga. Teisalt võid otsida tähendust ka sellejärgi, millise ala inimesega võib tegu olla. Ekspert toob näiteks, et muusikute puhul võib olla selleks mõni laul, mis annab sulle vajaliku vastuse.

Seks vihavaenlasega.

Kui näed, et magad inimesega, kes sulle ei sümboliseeri, tähendab see spetsialisti sõnul, et mõtled liialt tollele inimesele ja viha tema vastu võib sind hetkel liialt mõjutada. Siinkohal võiksime aga endale teadvustada, et viha pidamine ei ole kunagi tervisele kasulik.

Magamine töökaaslasega.

Magamisel töökaaslasega peaksid samuti mõtlema kolmele mõttele, mis sulle tolle inimesega kaasa tulevad ning analüüsima nähtut kui unenägu parima sõbraga. Magamine ülemusega võib siiski muud tähendada. Kuna ülemuse puhul on tegu inimesega, kellel on meie üle jõud, siis võib see tähendada, et peaksid oskama oma elus olla samuti ülemus asjades, mis vajavad enam sinu tähelepanu.

Grupiseks.

Grupiseksi märgiks on lõbu ja palju orgiat korraga. See võib tähendada, et koged palju stressi ja sul liialt palju kohustusi kaelas. Uneeksperdi sõnul annab taoline unenägu soovitust aja mahavõtmise kohta.

Seks avalikus kohas.

Geograafilised kohad iseloomustavad meie elus paiku, mis on meile millegipärast olulised. Magamine võõras kohas tähendab aga sinu elus mingit osa, mida oled võõrastega liiga palju jaganud. Näiteks seks tööjuures võib tähendada eksperdi sõnul, et töö mängib sinu elus liialt olulist rolli.

Seks lapsepõlvekodus.

Peale lapsepõlvekodu võid näha ka seksiunenägu ülikooli aegadest. Siinkohal aitab unenäo seletamiseks kõige enam mälestus, mis antud kohaga kaasa tuleb.

Hea orgasm unes.

Hea orgasmi saamine unenäos võib tähendada sinu elus mingit ärevust või ka otsest märki, et võid saada hea voodikogemuse osaliseks.

Sa oled rase!