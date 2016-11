Kadri Simson sõnas, et Keskerakonna valitsusse saamise korral ei saa koostöö Reformierakonnaga välistatuks. "Me oleme nii targad küll, et me kedagi ei välista. Selge on ka see, et Reformierakond seda ei välistanud - veel eile käisid nad tegemas pakkumisi. Nõu pidades oma juhatuse ja fraktsiooniga, meie eelistus on see, et 17-aastane Reformierakonna võimul püsimine saaks pausi," sõnas Simson.

"Kui Reformierakond on opositsioonis, siis isegi neilt tuleb aeg-ajalt konstruktiivseid ja Eestilt edasiviivaid ettepanekuid. Nende programm ei vääri sajaprotsendilist elluviimist, aga nende programmis, pean tunnistama, on ka aeg-ajalt pärle," lisas ta.

Kas Kadri Simson võib hakata ministriportfelli kandma?

"Olen Jüri Ratasele öelnud, et toetan teda mil iganes viisil ma oskan ja võtan selle rolli, mida ta palub mul võtta," kommenteeris Simson. Ta lisas, et kindalt soovi tal pole. "Ma näen enda rolli täpselt sellisena nagu meeskonnal on vaja," lisas ta.

