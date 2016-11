Iga prillikandja teab, kui keeruline on leida ideaalselt istuvat prillipaari, mis ka kena välja näeks. Framed by Karl, Eesti tunnustatud puitprillimeister, on selle lahendanud geniaalse lihtsusega: kõiki raame toodetakse kuues eri suuruses!

Prilliraami valmimiseks kulub keskmiselt kolm nädalat, seega on just õige aeg esitada tellimus, et jõulude ajal juba uusi prille kanda! Lisaks saab lähedast üllatada ka kinkekaardiga.

Olemasolevas ready-to-wear kollektsioonis on üheksa erinevat mudelit ning lai valik väärispuite. Kõik need on nüüd saadaval ka Framed by Karli uues veebipoes, kust saab tellida mõõdu järgi prillid vaid mõne nupuvajutusega. Sealjuures on huvilised endiselt külla oodatud ka prillistuudiosse ja -töökotta Tallinnas aadressil Telliskivi 57.

Erilise jõulumaiusena pakub Framed by Karl salasõna KOMMIKOTT alusel nii veebipoes kui stuudios -10% soodustust!

Vaata täpsemalt SIIT!