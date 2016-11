Oled kaugsuhtes ja kallim on kaugel? Proovi sel juhul paaride interaktiivset kaugsuhte seksikomplekti koos vibraatori ja masturbaatoriga.

KIIROO Onyx on maailmas kõige rohkem edasi arenenud teledildonic masturbaator. Onyx toob internetti täiesti uue sensoorse kogemuse: intiimne puudutus. Onyx-i sees on 10 kokkutõmbavat ringi, mis töötavad koos, et pakkuda Sulle reaalajas toimuva vahekorra tunnet. Igal Onyx-il on võimalik ühenduda KIIROO Pearl-iga või teiste KIIROO Onyx-itega, saades nendelt seadmetelt andmeid.

KIIROO Pearl, maailma kõige parem teledildonic vibraator. Selle võimas vibreeriv mootor ja ergonoomiline kuju muudavad Pearli Sinu jaoks ideaalseks ning nende viie puutetundliku tehnoloogilise rõngaga kontrollid ka samaaegselt oma partneri naudinguid.

Onyx-i kasutamine on väga intuitiivne, Sa ei usu, kui edasiarenenud on selle sisu. Võta see karbist välja, pane juhe taha ja oota, kuni laadimistuli kustub (umbes 5 tundi). Kui tahad seda kasutada partneriga, siis pane arvuti käima ja veendu, et Bluetooth on sees. Seejärel pane Onyx käima, vajutades põhja lähedal asuvat nuppu. Onyx siseneb automaatselt Bluetoothiga Partner-režiimi ja on valmis signaali vastu võtma. Sama meeldiv ja lihtne on ka Pearli kasutamine.

