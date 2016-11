Ajaloolane Jaak Valge: näen valitsuse vahetuses pigem toolide vahetamist

Ajaloolase Jaak Valge arvates toob praegune valitsuse vahetus Eestile vaevalt muudatusi ja ta näeb selles vaid toolide vahetamist. Muutusi oleks loota tema sõnul alles siis, kui Vabaerakond, EKRE või rohelised saaksid Riigikogu valimistel nii palju kohti, et võiksid valitsuses domineerida. Kas vasakpoolne valitsus tähendab nüüd majanduslikku langust, nagu Reformierakonna esindajad ähvardavad? "Tänapäeva poliitika pole enam hästi vasak- või parempoolse jaotuse kaudu kirjeldatav. Keskerakond on ju Europarlamendis sellessamas liberaalses fraktsioonis kus Reformierakond. Vasak-parem-jaotus oli relevantne veel, ütleme, paarkümmend aastat tagasi. Tänapäeval võiks see jaotus olla skaalal globalism versus rahvuslus. Selles osas aga valitsusvahetus mingit muudatust kaasa ei too. Võib-olla et Reformierakond vaatas ainult Brüsseli poole, Keskerakond vaatab nii Brüsseli kui Moskva poole.

Eks kaotaja soovib ikka sündmusi üle dramatiseerida. Ka valitsuse tegevusraamid on suhteliselt kitsad. Ajaloolasena on mul vähe kommenteerida, mingit murrangut ei oska näha, see valitsuse vahetus ei ole midagi erilist selle taustal, mis varem on juhtunud.“

Kas valitsuskomplekti uuenemine võiks siiski olla süst riigiasjade edenemisele? "Vaevalt. Ma ei usu, et neil erilist tahtmist või julgustki on. Needsamad neli erakonda [Reformierakond, IRL, SDE ja Keskerakond – toim] on olnud Toompeal juba aastakümneid, neist kaks olid ka eelmises valitsuses. Värskust oleks ehk loota siis, kui pärast Riigikogu valimisi saavad Vabaerakond, EKRE või rohelised niipalju kohti, et saaksid valitsuses domineerida. Niisiis poliitika seisukohalt vaatleksin seda pigem kui toolide vahetust, mis võib kaasa tuua kosmeetilisi muuudatusi poliitikas.“ Kuhu edasi, kui poliitiline spekter kõik ühes katlas?