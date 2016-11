LELO The Alibi kinkekomplekt on valik ühe maailma juhtiva mõnubrändi parimatest ja nauditavamatest objektidest. Tooted on kaunis kinkekompletis ja selle hind oleks 33% soodsam kui igat asja eraldi ostes.

The Alibi on äärmiselt saladuslik. Sellest diskreetsest karbist leiad huulepulgakujulise minivibraatori MIA 2, mis lubab oma täpse tipu osutada just sinna, kuhu vaikseid, ent võimsaid mõnulaineid parasjagu suunata tahad! USB-ga taaslaetav veekindel seade võimaldab Sul kogeda täiuslikku ekstaasi igal pool – täiesti märkamatult!

Lisaks vibraatorile on komplektis kuulus LUNA™ Beads Noir tupekuulide komplekt, mis võimaldab pikaajalisel sisestatud kujul kandmisel muuta keha tundlikumaks ja stimuleerida lihaseid, mis tagavad võimsamad orgasmid!

Peale luksuslike mõnutoodete on Lelo The Alibi kinkekomplektis veel 75 ml LELO veebaasil libesti.

Erootiliselt elegantne pakend muudab The Alibi vingeks kingituseks iseendale ja võrratuks üllatuseks partnerile! Romantiline, sensuaalne ja nauditav komplekt eksklusiivsetest toodetest on sinu šanss saada osa maailma tasemel brändi leludest pisikese pühadesoodustusega.

