Välisminister Jürgen Ligi avas eile Rumeenia visiidi käigus Eesti saatkonna Bukarestis. Saatkonna avamisele eelnes kohtumine Rumeenia välisministri Lazăr Comănescuga.



„Eesti ja Rumeenia vaated maailmale ning meie ees seisvatele ohtudele ja võimalustele on väga sarnased,“ ütles välisminister Ligi saatkonna avamisel. Ligi sõnul on Rumeenia Eesti jaoks oluline partner ja saatkonna rajamine aitab tihendada koostööd kahe riigi vahel. „Tingimustes, kus Euroopat räsivad korraga rändekriis, terrorism ja Venemaa agressiivne tegevus, on suhete tihendamine meie partneritega eksistentsiaalse tähendusega,“ ütles Ligi.



Välisministri sõnul poliitilise ja julgeolekualase koostöö kõrvalt on Eesti ja Rumeenia vahel suur potentsiaal majanduslike suhete arendamiseks ja e-lahenduste jagamiseks. „Saatkonna abil saame regioonis tegutsevaid Eesti ettevõtjaid kindlasti ka edukamalt toetada,“ kinnitas Ligi.



Välisminister tervitas oma sõnavõtus ka Rumeenia saatkonna avamist Tallinnas käesoleval aastal.