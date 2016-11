Muidugi, olin algusest peale ERSP ja Eesti Kongressi toetaja. Mu noorusaja sõpruskonnas Rahvarindega kaasaminejaid peaaegu polnudki ja kes läksid, pöördusid sealt kiirelt ära. Ikka Savisaare isiku tõttu. Ise puutusin temaga vähe kokku, kuid mõned ammused muljed ja kohtumised on Mait Raun välja toonud raamatus „Wake up. Naiivseid mälestusi ajaloost 1987-1988“.

Kui praegu kujutatakse Savisaare poliitilist teekonda üle-eestilisest iidolist venemeelseks veidrikuks, siis mina mäletan oma poliitilist „mina“ küll peamiselt ainult opositsioonis Savisaarega ja seda algusest peale. Tänaselt vaateveerult on ehk raske mõista sedagi, et tollal oli just Savisaar peavoolupoliitik ja kõik muud seisukohad, kaasa arvatud Eesti Kongressi omad, said meedias palju vähem ruumi.

Peamine probleem Savisaarega oli möödunud sajandi üheksakümnendate algul seotud riigi järjepidevuse küsimusega. Eesti Kongress tahtis Eesti Vabariigi järjepidevust, Savisaar lähtus ENSV järjepidevusest. Eesti Kongress ja Tunne Kelam võitsid, Savisaar kaotas.

Edasistel aastatel on suurimad probleemid Savisaarega kuulunud peamiselt poliitilise kultuuri valdkonda. Minu meelest on kõige jubedam Tallinna raha avalik kasutamine poliitiliste kampaaniate tegemiseks. Niinimetatud JOKK-skeeme on teisigi. Lõpuks pidi paratamatult tulema ka aeg, kui Savisaare tegemised jõudsid õiguskaitseorganite tähelepanu alla ja kõik, mis toimus, polnud pelgalt JOKK.

Just haritud publiku õiglustunnet riivavate skeemide edukas kasutamine Keskerakonna poolt on ka teisi erakondi nihverdamisele suunanud. Pisut rafineeritumalt, ent see ei ole vabandus. Savisaar on alati meisterlikult masse manipuleerinud ega ole aktsepteerinud lääneliku demokraatiakultuuri aluseid. Ja pigem häda neile, kes on tahtnud teda jäljendada.

Lõpp Reformierakonna lihtsakoelisele poliitikastiilile

Andrus Kivirähk on nimetanud Savisaart Reformierakonna võimul püsimise peamiseks garantiiks ning „oravate auesimeheks“. Selles iroonias on sügav tõde. Savisaare hirmukuju on olnud Reformierakonna valimisedu võti. Savisaare ajastu lõpuga peab lõppema ka Reformierakonna senine lihtsakoeline poliitikastiil.

Selle läbini negatiivse hinnangu juures ei saa ma märkimata jätta, et kohati on Savisaare demagoogia särav, meenutades kõrgema taseme huumorikooli. Näiteks ütles ta äsja Keskerakonna esimeheks kandideerimist kommenteerides nii: „Jüri Ratas tõotas, et ta kunagi minu vastu ei kandideeri ja täna pean taas olema mina see, kes tema lubaduse elluviimise eest vastutab.“ Mõistagi ei oska Savisaar kaotada, aga milline elegantne sarkasm loobumise põhjenduseks!