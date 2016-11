Vabaerakonna saadikud andsid täna Riigikogu menetlusse Erakonnaseaduse muutmise eelnõu, milles sätestatakse, et erakond, mille netovara kaks aastat järjest on olnud miinuses, järgmisel kahel aastal riigieelarvelist toetust ei saa.

Vabaerakonna saadikurühma esimees Andres Herkel ütles eelnõu üle andes, et koalitsioonid tulevad ja lähevad, aga erakondade eluiga on pikem. „Tean, et Vabaerakonna ettepanekud, mis on puudutanud erakondade rahastamise vähendamist ja kahe tooli seaduse tagasikutsumist, on tekitanud partnerites pisut tuska ja nõutust, aga uskuge, meie pikaajaline eesmärk on see, et Eesti erakonnasüsteem ja poliitiline süsteem tervikuna toimiks paremini,“ ütles Herkel Riigikogu kõnetoolis.

Vabaerakonna esimees Herkel tunnustas erakondi, kes on oma probleemsete rahaasjadega tegelema asunud. „Äsja raporteeris üks Riigikogu erakondadest, et on valimiste võlad kinni maksnud ja tulevikus püütakse vältida olukorda, kus valimiskampaaniat tehakse võlgu. Usun, et ka Keskerakond uue juhtimisega korrastab neid asju, mis on vahepeal väga segaseks läinud,“ lisas ta.

Vabaerakonna saadikud leidsid erakonnaseadusest sätte, mis ütleb, et Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon peab justkui vastutama selle eest ja aitama erakondi hädast välja, kui nad jäävad sügavatesse miinustesse. „Meie arvates ei ole see realistlik ja usume, et oleks igati mõistlik sanktsioon, kui erakond, mille netovara kaks aastat järjest on olnud miinuses, järgmisel kahel aastal riigieelarvelist toetust ei saa. Annan üle erakonnaseaduse muutmise eelnõu,“ ütles Herkel.