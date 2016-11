Vihased elanikud Keenias süüdistavad 26-aastast meest, et too seksis oma naarite kitsega. Väidetavalt on mees varem ahistanud lehma ja kana.

Mees, kes pääses vihaste külaelanike käest napilt eluga, selgitas, et seksis kitsega vaid seetõttu, et oli matustel naiselt korvi saanud, vahendab Mirror.

Gabrielle Simiyu jäi naabrile vahele öösel. Asja tegi hullemaks see, et mees on ka varem loomi ahistanud.

Simiyu arreteeriti ja ta tunnistas oma teo üles. Mees palub andestust ja tunnistab, et tal on probleem, mida ta ei suuda üksi lahendada.

