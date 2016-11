Kuigi Urmas Vaino küsis tänases "Terevisioonis" Ossinovskilt, kas ta saaks näha seda SMS-i, mille too eile Rõivasele läkitas, siis leidis tervise- ja tööminister vabanduse.

Taavi Rõivas on teada-tuntud SMS-ide saatja – alles augustis jäädvustas Postimees peaministri ja toonase presidendikandidaadi Siim Kallase sõnumivahetuse, milles nad presidendivalimisi lahkasid. Eile sai aga Rõivas koalitsioonipartnerilt Jevgeni Ossinovskilt (SDE) elumuutva SMS-i. Mis seal küll kirjas oli?

"See on telefonimälus kindlasti kirjas," uuris Vaino.

"On, aga telefon on kuskil seal mujal," ütles Ossinovski ja viipas käega Ossinovski "Terevisiooni" stuudiost välja. "Eks isiklik kirjavahetus on ikka isiklik kirjavahetus."

Otsisime kõikvõimsast internetist välja mõned humoorikad ja mõtlemapanevad vabandused, mida kasutades on inimesed läbi aegade oma partnereid maha jätnud. Võib ju neid naljaga pooleks laiendada ka ministrite Ossinovski ja Rõivase sõnumivahetusele, mis eile aset leids.

(Alar Truu)

Kas Ossinovski sõnumis Rõivasele võis midagi sellist seista?

"Asi pole sinus, vaid minus. Ma kadestan seda inimest, kes kunagi sinuga koos saab olla."

"Vabandust, mul pole meie jaoks aega. Ma soovin keskenduda oma karjäärile."

"Ma pean end leidma ja koos sinuga ma seda teha ei saa."

"Praegu ei ole meie jaoks lihtsalt sobilik aeg."

"Ma soovin, et ma saaks öelda, et sa oled kõige erilisem inimene maailmas. Kahjuks ma ei saa."

"Me oleme oma eludes erinevates etappides. Me ei saa koos jätkata."

"Ma vajan ruumi."

"Sina väärid paremat ja ka mina."

"Sa ei meeldi mu kassile."

"Ma kohtlesin meie suhet kui oma dieeti - petsin seda korra nädalas."