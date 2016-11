Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) juhatuse liikme ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi teevad päris mitmele Ida-Virumaa korteriühistule muret mittekodanikest korteriomanikud, kes majandamiskulude eest tasuda ei suvatse.

"Võlad aina kasvavad, kuid mittekodanikest omanikud on Eestist jalga lasknud ega suvatsegi neid tasuda," rääkis Mardi.

"Tegemist on Venemaale pagenud isikutega, kellelt võla kättesaamiseks tuleb ühistul pöörduda kohtusse Venemaal. Kuidas sealne kohtupidamine läheb, on raske prognoosida, kuid kindel on see, et kogu protsess venib ebamõistlikult pikaks," selgitas Mardi.

Mardi sõnul on taolise probleemiga maadlevad ühistud äärmiselt keerulises olukorras, kus raha kättesaamine on peaaegu võimatu. "Samas kui võlakoorem väga suureks kasvab, on ühistul väga keeruline igakuiste maksetega vee-, kütte- jt. tarnijatele toime tulla. Rääkimata sellest, et võlgniku poolt tasumata summad tuleb teistel korteriomanikel kinni maksta," selgitas ta.

Mardi sõnul aitaks tekkinud olukorda lahendada riikidevahelise õigusabilepingu muutmine sääraselt, et Eesti kohtud oleks pädevad neid nõudeid menetlema.

"Nii oleks ehk väikegi võimalus võlgnikelt raha kätte saada," hindas Mardi.