Oktoobris müüdi Tallinnas 806 korterit, mis on 2,5 protsenti enam kui septembris ning 8,2 protsenti rohkem kui mullu samal ajal,” analüüsib Eesti üks suuremaid kinnisvarafirmasid 1Partner Maa-ameti statistikat.

1Partner Kinnisvara tegevdirektori Martin Vahteri sõnul korteriostja keskmine vanus tõusnud, sest noortel on raske laenu saada. “Keskealine põlvkond on oma esimese korteri kinni maksnud ning paljud otsivad uut ja värskemat. Nad jätavad vana korteri pigem kas lastele või väljaüürimiseks, sest kuna raha pangas intressi ei teeni, siis pole mõtet müüa,” rääkis Vahter.

“Noortel on praegu esimest korterit raske osta, sest pangad nõuavad suurt sissemaksu. Kui eelmisel kümnendil sai korteri ka nullprotsendilise omafinantseeringuga, siis praegu küsitakse kohe kakskümmend protsenti korteri väärtusest ja seda on raske kuupalgast kokku saada. Laenutingimused on soodsad, laenu saamiseks peab väga hästi teenima,” rääkis Vahter ja lisas, et seetõttu on ka palju maksejõulisi inimesi sunnitud kodu üürima.

Tallinna korteri ruutmeeter maksis oktoobris keskmiselt 1622 eurot, mis on 3,6 protsenti vähem kui septembris, kuid viis protsenti enam kui mullu oktoobris.

Kalleim, vanalinnas asuv korter müüdi 465 000 ning odavaim 4100 euro eest.

Oktoobris müüdi Tallinnas 28 hoonestatud elamumaa krunti, mis on kahe võrra vähem kui varasemal kuul. Kalleim maja müüdi 650 000 ning soodsaim 45 000 euro eest.

Möödunud kuul müüdi viis elamumaa krunti, mis on viie võrra vähem kui septembris. Kalleim hoonestamata krunt müüdi 250 000 ja odavaim 40 000 euro eest.

