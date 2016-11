Arvad, et sa ei ole elus ühtegi moeämbrit teinud? Ilmselt pead sa pettuma, sest Vogue teatas äsja, et üks vägagi levinud kooslus on tegelikult üks suurimaid moeapsakaid, mida naised teha saavad.

Läbipaistvad, ihukarva sukkpüksid ja lahtised kontskingad. Ilmselt on iga naine vähemalt korra elus seda kooslust kandnud ja sellepärast sugugi mitte põdenud. Nüüd kirjutab aga ajakiri Vogue, et tegemist on kõige jubedama kooslusega, mida kanda ning seda tehes võib olla täiesti kindel, et astutakse kahe jalaga ämbrisse.

Seega, naised kui on lahtised kingad, siis eeldab see ka paljaid varbaid!